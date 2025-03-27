15 загадочных вещей, которые разгадали только с помощью интернет-знатоков

Сообщество "Что это за штука" доказывает, что интернет не всесильный, если в нем нет людей. Потому что часто даже искусственный интеллект не может помочь разгадать непонятные вещи на фото, а вот люди в сети могут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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