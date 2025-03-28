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Апелляция встала на сторону брокера ВТБ в споре с инвестором о маржин-колле

13-й арбитражный апелляционный суд 27 марта отменил решение суда первой инстанции Петербурга и Ленобласти, встав на сторону брокера ВТБ, который весной 2022 года закрыл маржинальные позиции частного инвестора Василия Кошелева.

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