Апелляция встала на сторону брокера ВТБ в споре с инвестором о маржин-колле

13-й арбитражный апелляционный суд 27 марта отменил решение суда первой инстанции Петербурга и Ленобласти, встав на сторону брокера ВТБ, который весной 2022 года закрыл маржинальные позиции частного инвестора Василия Кошелева.
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