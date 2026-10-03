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Аргументы недели

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Уроки чужих ошибок: как России защитить себя от сценария «мигрантского майдана»

Уроки чужих ошибок: как России защитить себя от сценария «мигрантского майдана»

События, разворачивающиеся на улицах французских городов, — горящие школы, столкновения с правоохранителями, вспышки этнического насилия — невозможно понять, если рассматривать их изолированно от глобальных геополитических процессов.

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Геннадий Бережновизменено

Зря Путин уповает на силовиков. В России пришлых более 12 миллионов, сколько в Москве неизвестно, да и много то не надо хватит и миллиона вооружённых мигрантов. Убеждён ЦРУ США над эти работает.