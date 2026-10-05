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Аргументы и Факты

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Инженеры MIT создали плавающего робота с живыми мышечными клетками

Инженеры MIT создали плавающего робота с живыми мышечными клетками

Инженеры Массачусетского технологического института разработали плавающего робота размером с полоску жевательной резинки, который движется и меняет направление с помощью генетически модифицированных живых мышечных клеток, сообщает Pravda.

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