Суд в Петербурге огласил приговор бизнесмену Сабадашу и его подельникам — видео

Было проведено 96 судебных заседаний, фигуранты свою вину не признали. Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве, и двух эпизодов легализации средств, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые также обвинялись в совершении 16 преступлений мошенничества.