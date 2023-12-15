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Суд в Петербурге огласил приговор бизнесмену Сабадашу и его подельникам — видео

Было проведено 96 судебных заседаний, фигуранты свою вину не признали. Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве, и двух эпизодов легализации средств, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые также обвинялись в совершении 16 преступлений мошенничества.

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