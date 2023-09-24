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Жиго о 0:4 от «ПСЖ»: «Марселю» не хватило яиц во втором тайме. Мы их слишком уважаем»

Жиго о 0:4 от «ПСЖ»: «Марселю» не хватило яиц во втором тайме. Мы их слишком уважаем»

«Марсель» проиграл «ПСЖ» (0:4) в матче 6-го тура Лиги 1. «Мы очень рано пропустили – и наш план быстро провалился.

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