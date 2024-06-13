На Apple TV+ вышел ремейк «Презумпции невиновности» с Джилленхолом

На Apple TV+ 12 июня стартовал мини-сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. В сериале восемь эпизодов, и это сыграло на руку проекту: персонажи стали объемнее и насыщеннее, сюжетных линий стало больше, а главный герой Расти Сэбич — многослойнее.
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