На Apple TV+ вышел ремейк «Презумпции невиновности» с Джилленхолом

На Apple TV+ 12 июня стартовал мини-сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. В сериале восемь эпизодов, и это сыграло на руку проекту: персонажи стали объемнее и насыщеннее, сюжетных линий стало больше, а главный герой Расти Сэбич — многослойнее.