В Петербурге завершились всероссийские соревнования по прыжкам на батуте

В турнире приняли участие более 270 спортсменов В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Памяти жертв блокады Ленинграда», сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.
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