Ортопед Скакун: артроз шейного отдела позвоночника помолодел на 20 лет

© KieferPix/Shutterstock/FOTODOM Артроз и артрит шейного отдела позвоночника традиционно возникают с возрастом, однако в последние годы врачи все чаще встречают изменения в шее у молодых людей.
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