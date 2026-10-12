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Ортопед Скакун: артроз шейного отдела позвоночника помолодел на 20 лет

Ортопед Скакун: артроз шейного отдела позвоночника помолодел на 20 лет

 © KieferPix/Shutterstock/FOTODOM Артроз и артрит шейного отдела позвоночника традиционно возникают с возрастом, однако в последние годы врачи все чаще встречают изменения в шее у молодых людей.

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