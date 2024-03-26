Глава Приангарья поручил повысить оперативность тушения пожаров

В правительстве Иркутской области прошло заседание под руководством губернатора Игоря Кобзева. На мероприятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону 2024 года, а также защите объектов экономики и населенных пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных пожаров.
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