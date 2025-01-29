Генеральная прокуратура подала иск к владельцу Домодедово Каменщику

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Московской области иск юридическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, а также к его владельцу Дмитрию Каменщику.
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