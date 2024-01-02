«Советники ЦРУ в коридорах Кремля». Депутат Госдумы Андрей Луговой рассказал о секретной зачистке элит в России

28 декабря 2023 8,2K прочитали Депутат Госдумы Андрей Луговой, один из создателей закона об иностранных агентах, рассказал о начавшемся в России процессе, который для многих остался незамеченным.
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