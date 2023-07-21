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100-летний ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер приехал в КНР в 100-й раз

100-летний ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер приехал в КНР в 100-й раз

Американские власти вынуждены обратиться к челночной дипломатии и привлекать всех опытных и влиятельных политиков для обсуждения важных вопросов с КНР.

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