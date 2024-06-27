Ученые обнаружили активные озера лавы в десяти патерах на поверхности спутника Юпитера Ио

Активные лавовые озера были обнаружены на самом вулканически активном спутнике Юпитера Ио. По краям этих озер наблюдаются кольца расплавленной лавы, которые генерируют мощный поток инфракрасного излучения.
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