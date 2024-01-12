Корпус морской пехоты США приступил к огневой подготовке новобранцев по новым технологиям

Новобранцы корпуса морской пехоты ВС США на военной базе в Пэррис-Айленде в Южной Каролине оттачивают навыки стрельбы из стрелкового оружия по новым технологиям, разработанным специально для усовершенствования огневой подготовки личного состава.
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