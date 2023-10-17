Конгрессвумен призвала США прекратить финансирование Израиля и Украины

США должны отказаться от помощи Израилю и Украине, чтобы начать решать свои собственные проблемы. Такое мнение высказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X в понедельник, 16 октября.
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