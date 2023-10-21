Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Идиот! Что может построить страна-банкрот с триллионым государственным долгом?!Байден заявил о г...
  • Vlad Dirkin
    А съемки новогоднего шабаша для 1 все ближе...Пугачева и Галкин...
  • vab56 Береснев
    а начинать надо с думы, с депутатов всех уровнейИнститут двойного...

Иди за детский столик: Израиль отодвинул Зеленского от денег США

Иди за детский столик: Израиль отодвинул Зеленского от денег США

Начался дележ американского пирога Сидит сейчас Зеленский, смотрит с тоской на серую Банковую через закапанное дождем окно, и думает с легким таким налетом антисемитизма: «Вот ведь, влезли без очереди, так могут и вообще без денег оставить!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх