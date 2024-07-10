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Пока все спали, собака случайно включила плиту и устроила на кухне пожар

Пока все спали, собака случайно включила плиту и устроила на кухне пожар

Причину пожара в одном из домов США удалось выявить по записи видеонаблюдения.Пожарная служба Колорадо-Спрингс опубликовала видеозапись момента, когда любопытная собака спровоцировала пожар в доме, случайно включив плиту.

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