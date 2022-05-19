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Ахо забил 17-й гол в плей-офф и делит 3-е место в истории «Каролины» с Динином. До рекорда Стаала – 2 шайбы

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забил гол в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:1 ОТ, 1-0 в серии) и был признан третьей звездой.

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