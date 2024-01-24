Для смолян будут проводить учения на случай воздушной тревоги

В подъездах появятся щиты с информацией, что взять с собой в укрытие. А в ближайшие две недели управление по делам ГО и ЧС совместно с работниками ГУК завершат проверки всех подвалов, нанесенных на онлайн-карту укрытий.
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