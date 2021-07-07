ВЦИОМ: почти 70% россиян положительно оценили прямую линию с президентом и "Верят в решение проблем". Да неужели?

Любопытно, однакоПолитикаВЦИОМ: почти 70% россиян положительно оценили прямую линию с президентом и "Верят в решение проблем". Да неужели? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ ВЦИОМ: почти 70% россиян положительно оценили прямую линию с президентом и "Верят в решение проблем".Вернуться к статье5112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлия МасловаОпрос проводили среди госдум(р)овцев и членов правительства?ГусЕнаЧе, Маргаринова, тебе Путин клозет не помыл?Дмитрий Демочкина у кого спрашивали?))))) У 500 000 000 получивших льготную ипотеку?Эдуард ФилипповУ мёртвых душ , получивших путинскую ипотеку ? С царски времён подсчёт вели , то-то гаранта в самодержавие торкнуло ...Григорий КабохинВЦИОМ врать не разучился, как всегда.Константин ЗаболотныйТы,паскудник,тоже!Прыгаешь,как навозная вошь по сайтам с одной единственной целью обосрать да изгадить.Больше ты делать ничего не умеешь ...Константин ЗаболотныйТы,паскудник,тоже!Прыгаешь,как навозная вошь по сайтам с одной единственной целью обосрать да изгадить.Больше ты делать ничего не умеешь ...Юлия Масловавакцинированный? Побочный эффект? Атрофия головного мозга?ГусЕнаВрач? Или Чумак?Евгений Кислинскийэто вполне реально, в стране очень много думающих людей и понимающих действительность, а всем даже БОГ угодить не в состоянии.РОМАН МолчановА хорошо уже не будет,никогда ((( это капитализм (((АлександрА когда было?VGVasily GolovПрямые линии показывают никчемность региональной,муниципальной и местной власти.Юлия Масловаравно как и верховной. Вертикаль власти построена нынешним правителемКОТРыба гниёт с головы.Валер КрюковТам гнить нечего, если голова-кость.VGVasily GolovКто избрал губернатора.депутатов заксобрания? Или Вам их назначили?Бюджет регионов компенсирует потери перевозчику населения. В ОТ и электричках.Хотят быть добрыми перед народом.VGVasily GolovЧистить рыбу надо с хвоста.Против чешуи.КОТТо есть Начинать надо с рабочих и заводчан?VGVasily GolovМы обсуждаем власть разного уровня.Хороши ли наши рабочие и заводчане?Региональная власть избирается-факт,пеняйте на себя господа избиратели.Германия ВВП на душу населения в год=48264$; Франция-42877$;Россия -11585$; Украина 3659$ Примерно 26% ВВП зарплата.ВиталийНе нравится страна - живи в другой. У нас ведь свободная страна. Даже можно не работать, а только делать вид и много болтать, как этот писака без имени и рода.VGVasily GolovЗРЯплату всем болтунам.Если разгребанием мусора в подъезде просят президента страны,то ЗРЯ плату всем.Владимир СоловьевГлавное что бы ВЦИОМ верил в то что публикует, а народ в России молчаливы, покорный, прикажут топиться встанут в очередьКонстантин ЗаболотныйДавай,говнючак,покажи всем как это делается.Выступи к качестве застрельщика:сделай хоть что-то полезное для общества-очисти его от себя!!!Только топись не в водоёме,а в деревенском сортире.Закон природы должен соблюдаться неукоснительно и согласно ему говно должно сливаться с однородной, ему подобной, субстанцией.Наталья СериковаКакой у нас оказывается наивный народ!!!VGVasily GolovНаш народ оказался юридически и финансов безграмотен. Качать права может,но исполнять обязанности не умеет. Берет кредит,чужие деньги.Рад.Когда отдавать,то свои.Проблема.Не прочитал договор.Приняли закон о банкротстве физических лиц.Поток на банкротство,думая все простят.Наивность или беграммотность?WWaleryВЦИОМу верю полностью, поскольку реальный процент выше.!Валер КрюковПрием не особо хитрый - самого себя хвалить, четверть века на этом и держатся.GgrainvnВЦИОМ у нас круче клоуна Зели.SamariumВЦИОМу доверять себя не уважать....Пол-палец-потолок... вот стиль их работы.КОТне переводятся лохи в России.Юлия Масловаи даже вакцинация их не берет ))) Хотя .по словам знакомой ,работающей у красной зоне,везут туда уколотых))WWaleryЮля, Вы как-то снизошли на сплетни - Вам не кажется (...по словам знакомой ,работающей у...).Юлия МасловаЯ как-то снизошла до вас.ущербных...Это не странно..Это нормально..Я все еще надеюсь ,что ваши зачатки мозга начнут работатьWWaleryМожно утверждать, что внизсойти у вас привычное дело и в любой обстановке это делаете, да? При чем же тут зачатки мозга если это рефлексы? Тут вам в этом деле мозги не нужны совсем.ГусЕнаОБС таой источник....Знакомая-пьяньчушка:)Алексей ПлескачОпа! Ещё один вылез и беснуется! Мда... Коммуняки - уже фсё. И не только они. Сколько не вылазь. Именно осмеяние терпимости нашего Путина - и к таким бытовым вопросам, а так же - то, что он их решает - и беснует этих всех. За кем и стоят ТЕ, КТО ТОРМОЗИТ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И ПЕНСИЙ! Вот и всё. Большими буковами. Да. Ясно?!? Путин - УЖЕ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ - повышения благосостояния. КТО саботирует её выполнение?!? Означенные категории - к кому и относится автор сего опуса. Фсё. Оттого, россияне верят одному лишь Путину нашему. И - никому больше! Как бы разные не бесновались.Николай ЗайчиковКто саботирует тот и будет продолжать это делать и дальше пока не полетят их головы . А второго Сталина у нас нет , у нас есть либерал Путин . Кстати , задачи он может ставить какие угодно только вот выполнять их некомуАлексей ПлескачВыкладываю под этим комментом - свой, один-в-один, который я выложил Юлии Масловой - на соседней ветке - про Мишустина. В НЁМ ВСЁ. Думайте сами, с ней, решайте сами - иметь или не иметь контракт с таковыми хозяевами и таковой ботофермой!Алексей ПлескачЯ вам всем так скажу. ВНЕ зависимости - кто вы на самом деле и - откуда. С 404 ли, с ботоферм в Польше или Прибалтике или топите с домашнего компа/ноута в России. Дело то всё - вот в чём. Мишустин - Премьер - технический. Против Путина и Шойгу, а теперь уже - Лаврова - вы все такие - сделать ничего не можете. Путин - Добрый Царь. Это прописано генетически, намертво, в нашем, русском, менталитете. Он - Царь Настоящий. До него - Настоящими было всего два - Сталин и Брежнев. ВСЁ. Ни Хрущев, ни Горбачёв, ни кто-нибудь ещё. Всё, что сейчас делают все, кто занимается саботажем - это накручивают общество. Они думают - потому, что мудаки и дураки (да! в ТАКОЙ последовательности!), что смогут канализировать недовольство - на высшую федеральную власть - Мишустина, Матвиенко и прочих. Вон, карикатура на Собянина здесь промелькнула. Мэр Москвы - ВСЕГДА традиционно входил в Высшую Федеральную Власть. В царские времена - генерал-губернаторами Москвы всегда были либо родичи Царя, либо - особо доверяемые им лица. Потому - далее. Недовольство - МОЖЕТ - и вы тому способствуете - вылиться в бунты. Наши "господа" - а это - олигаршата и владельцы крупных торговых сетей, в основном, а государство уже смогло получать дополнительные доходы с ресурсодобывающих предприятий, о чём вы намеренно умалчиваете, но пока "намордники" и "ошейники" на этих - надеть не может - покупают вас или кого-ещё - с "оппозиции" (или прочих "альтернативных") для того, чтобы поддерживать саботаж информационно. Для того, чтобы бюрократия и часть депутатского корпуса - за кем и стоят эти самые олигаршата - продолжали дальше. Но! Путин если уйдёт - а он - Добрый Царь - горе вам всем! И всем, кто вам платит! В народе уже крепнет русский национализм. Он - не нацистский. Нацистов, как и прочих пассионариев разного толка - бюрократия и эти олигаршата - боятся сами - до ужаса, потому - регулярно "пропалывают". Что - конечно же - в отношении прополки именно нацистов - хорошо! Но! Будучи мудаками и дураками, они всё время мечтают, чтобы "треклятый Путин" и все, кто с ним - ушли. А дальше что? Бунты. Никакие охраны их НЕ ЗАЩИТЯТ. Люди, за исключением некоторых экзальтированных патологичных и таких же патологичных субпассионарных диссидентов - всё видят и всё о всех знают. В своих регионах. Да! Они вжали головы в плечи. Да! Они приняли "правила игры" - по созданию искусственной безработицы в регионах - с целью сдерживания уровней зарплат и реальных доходов населения. НО! Терпеть такое - в условиях, когда растут цены на российские ресурсы, которые мы продаём за пределы страны - уже никто не может. А ВЫ - как раз именно с теми - кого люди в России - ненавидят люто! Да! Люди мечтают поехать на западные курорты. Но перебраться туда - хотят оччень немногие. Там - слишком всё для нормального русского человека - чуждое. Ясно?!? Вы - получаете сребренники, люди об этом - помнят. Стоит Путину отойти и сдержать арбитраж, как - ВСЁ. Пока - он своими добрыми увещеваниями - общество успокаивает. А вы - на него наезжаете - на Прямую Линию - типа, "как же так - САМ Путин - занялся "быдловскими" бытовыми вопросами!". НИЧЕГО, кроме лютой ненависти обывателей - в ваш адрес - вы не добьётесь. Получите по сусалам - от любого - просто по принципу antiserependity (объяснять НЕ БУДУ - тест на вашу эрудицию) - там же - где сейчас пребываете! Вот и всё. Ясно?!? Те, кто организовал Февраль - за редким исключением - САМИ были сметены восставшим народом. Тоже были все из себя вумными, так же - как ваши нынешние хозяева сейчас! Вот и всё. А я - посижу, да посмотрю - что и как со всеми разными - и вами тоже - будет! P.S. И никакие сребренники от хозяев - НЕ ПОМОГУТ избежать реализации решений Госпожи Судьбы! НИКАКИЕ. Всегда так. Более того, западные хозяева вас всех, уходя, гасят всех! "Убирают за собой". Уберут они и вас. За компанию или - потому, что вы на них работаете. Ясно?!? Но даже если вы и понимаете, то признать и принять это понимание - анафема, или методичка/контракт с хозяином - не велят.Николай ЗайчиковИнтересно , долго вы думали или вам кто-то эту галиматью подсказал да еще и с матом . Вы из польши , украины , вам платят и прочую чушь от федорова . Скорее всего если кому и платят то только вам воры и жулики вот за эту вашу галиматью.Алексей ПлескачМда... Читайте! В этой "галиматье" про вас - с некоторой здесь Юлией. Вот и всё. У нас недаром - сейчас на ТВ и везде - в инете - публикуют ВСЕ документы! По Революции, по Великой Отечественной войне. Кто читает документы, а не смотрит разные фильмы - телевизионные и те, что в кинотеатрах смотрят и которые с "гнильцой" - ВСЁ понимают - ПОЧЕМУ. Ясно?!? Помните! НАШ Путин не зря тогда ввернул про "девушек с пониженной социальной ответственностью". Ибо слова "шлюха" и "проститутка" - зарезервированы - для ПРЕДАТЕЛЕЙ.Алексей ПлескачУ меня вопрос - ОТКУДА - ВЫ. Потому, что я - то - россиянин. И - вестимо - ввиду отсутствия у нас таковых организаций - не работаю на ботоферму. Не покидал Родину. И - ярый запутинец. Прыгайте и скачите. Ясно?!? Кто - россиянин - но так - к нашему Путину - перекручивая всё и высмеивая его отношение к народу - ПРЕДАЛ не просто Родину, но и Русский Народ. Предал и презирает. Ясно?!? Вот и всё. Народ - своим отношением к Прямой линии - а это даже в этом пасквиле верно зафиксировано - доказал, что в своём менталитете - наш Путин - Добрый Царь. Притом, Царь Настоящий. Оттого, все эти слова - с больших букв. От этого, что Настоящий, а не просто потому, что Царь - и беснуется разная предавшая страну и народ кодла. Пыталась-пыталась выставить ненастоящим, да вот незадача, за исключением кучки-другой разных экзальтированных и субпассионарных диссидентов - никто даже не смотрит на такую чушь. Это тоже - ого как выбесновывает работающих на Врага предателей и тех, кто отдельно топит - являясь этими самими субпассионарными диссидентами. Обе категории означенных, не говоря уж о предателях - наглухо патологичны. Всё о вас всех! Идите, лечитесь. Пока не поздно. Будут наводить порядок в окрестностях нашей Родины - про вас всех тоже не забудут.Николай ЗайчиковГосподи как вы глупы последователь НОДА и господина Федорова . Не пойму к чему вы тут смешали в одну кучу и архивные документы и девушек с социальной ответственностью. Вы наверное одна из тех девушек последователь федорова . Кстати почитал ваш комментарий ниже где вы пишите про доброго царя Путина , так он скорее не царь , а начальник пожарной команды в которой все пожарные спят в то время когда он сам тушит пожар .Алексей Плескач?!? НОД - уже давно растворился и уже давно вышел из своих штанишек. Он УЖЕ - из уст самого Путина. Это раз. А Фёдоров нёс и несёт такую ахинею, которая и близко не соответствует тому, что я продвигаю. Ясно?!? Я ПРОСТО ПИШУ КАК ЕСТЬ. Вы работаете на тех, кто продвигает мифологию, кто пытается настроить сетян против высшей федеральной власти, против прививок. Это ВИДНО. Невооружённым глазом. Где тут Фёдоров?!? Я вообще об этом политическом деятеле не слышал уже несколько лет.Николай ЗайчиковНод может быть и растворился но дураки остались .Понятно , раз Федоров нес и несет такую ахинею и НОД уже из уст самого Путина то с вами все понятно . Вы мне напоминаете одержимого маньяка не видевшего ничего кроме того , что он вбил в свою голову . Ну а на кого я работаю , в отличии от вас ни на кого . При чем тут прививки , вы слышали даже ваш гуру Путин говорит , что вакцинация дело добровольное . Да и настраивать против власти никого не надо , людям достаточно зайти в магазин и глянуть на цены , которые чуть ли не еженедельно идут в горуНиколай ЗайчиковИнтересно и где эти опросы проводили , неужто среди членов правительства их близких и 10% олигархов .VBvladimir bedarevЯ согласен с автором.Эдуард ФилипповВЦИОМ , -70 процентов дёгтя и 30 процентов мёда.Виктор БорисовОпрос в Гос думе проводили?ВиджайДавно уже народ за идиотов считают.знать так и есть если наблюдаем тупоКомментировать
Свежие комментарии