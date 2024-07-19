Компания нижегородцев распивала спиртное на Вечном огне

В Нижнем Новгороде сфотографировали компанию мужчина, стоящих на Вечном огне.Компания нижегородцев распивала алкоголь на Вечном огне на Сортировке, сообщают очевидцы в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".
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