Компания нижегородцев распивала спиртное на Вечном огне

В Нижнем Новгороде сфотографировали компанию мужчина, стоящих на Вечном огне.Компания нижегородцев распивала алкоголь на Вечном огне на Сортировке, сообщают очевидцы в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".