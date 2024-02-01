СКР раскрыл подробности убийства в Махачкале бойца смешанных единоборств Мутаева

В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Дагестану сообщили, что 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале из огнестрельного оружия, спортсмен скончался по дороге в больницу.