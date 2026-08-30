Сентябрьские нововведения: какие законы вступают в силу и как они затронут граждан

Какие законы вступают в силу в сентябре: Вячеслав Володин перечислил ключевые нововведения. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России с сентября.
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