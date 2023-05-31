Федеральное агентство новостей №1

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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина. Об этом ночью в среду рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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