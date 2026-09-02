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Царьград

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Совет ЕС временно облегчит ввоз армянских товаров в ответ России

Совет ЕС временно облегчит ввоз армянских товаров в ответ России

Совет ЕС объявил о временных мерах поддержки экономики Армении, либерализовав около 80% ее экспорта в страны ЕС.

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