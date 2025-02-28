В Смоленске отпраздновали 106 лет со дня рождения пограничника Ивана Гоманкова

Смолянин - ветеран Великой Отечественной войны и Герой Советского союза Отмечается 106-я годовщина со дня рождения Героя Советского союза, пограничника, ветерана Великой Отечественной войны Гоманкова Ивана Прокофьевича.
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