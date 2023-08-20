Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.
"Луна-25". Aftermath
Комментарии
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S
Serg
К сожалению, скорее всего наработки инженеров и конструкторов времен СССР на полках мыши поели. Вот и рассказывают в статейках, что дорогу осилит идущий. Вот только забывает написать, что эту дорогу уже прошли успешно 45 лет назад, а сейчас даже повторить не смогли. Да и рогули в данном, конкретном случае ни при чем. Виноваты вороватые российские чиновники, способные только бабки по карманам рассовывать.
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9 час.
Юрий Золотарев
"Путинизм" у тебя в башке! Это - не лечится, потому что сопровождается отсутствием совести.
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5 час.
Alexandr Kolomitsev
Кретинизм у вас всю жизнь + 9 месяцев.
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3 час.
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