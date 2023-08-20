"Луна-25". Aftermath

S

Serg

К сожалению, скорее всего наработки инженеров и конструкторов времен СССР на полках мыши поели. Вот и рассказывают в статейках, что дорогу осилит идущий. Вот только забывает написать, что эту дорогу уже прошли успешно 45 лет назад, а сейчас даже повторить не смогли. Да и рогули в данном, конкретном случае ни при чем. Виноваты вороватые российские чиновники, способные только бабки по карманам рассовывать.