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Мировое обозрение

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Беглецы и пятисотые. Кто и почему дезертирует из украинской армии

Беглецы и пятисотые. Кто и почему дезертирует из украинской армии

Количество дезертиров в украинской армии растет в геометрической прогрессии, пишет "Страна". Солдаты, сержанты и офицеры симулируют болезни, пытаются задержаться в тыловых подразделениях, а в следственных изоляторах и тюрьмах оказались несколько тысяч уклонистов.

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