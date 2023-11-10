Беглецы и пятисотые. Кто и почему дезертирует из украинской армии

Количество дезертиров в украинской армии растет в геометрической прогрессии, пишет "Страна". Солдаты, сержанты и офицеры симулируют болезни, пытаются задержаться в тыловых подразделениях, а в следственных изоляторах и тюрьмах оказались несколько тысяч уклонистов.