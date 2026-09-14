Латвийский завод Rebir закроется из-за потери главного рынка сбыта в России после действия санкций. Кто выбрал «евроценности», тот и стал обслугой ЕС, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова РИА «Новости» .
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