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Захарова прокомментировала закрытие латвийского завода из-за санкций против РФ

Захарова прокомментировала закрытие латвийского завода из-за санкций против РФ

Латвийский завод Rebir закроется из-за потери главного рынка сбыта в России после действия санкций. Кто выбрал «евроценности», тот и стал обслугой ЕС, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова РИА «Новости» .

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