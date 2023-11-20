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Массовой высылке мигрантов из России быть? Решение пришло после бунтов

Массовой высылке мигрантов из России быть? Решение пришло после бунтов

Мигрантов предложили высылать из России без права возврата за любое нарушение закона. Соответствующий документ уже готовится в Государственной Думе России.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какие в сраку это мигранты ?  У них в стране разве идёт война ? С чего бы мигрировать . Если не работает у них власть и не может их устроить , то пусть бегут на Запад там за халяву выдают всё и всем . И простите ,почему им выдают гражданство ? А двойного не должно быть у нас вообще и надо по этому поводу принять закон
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13 час.
Н
Николай
&quot;...Они побегут в другие регионы, где нет запрета. Эти меры неэффективны...&quot; Так это надо ввести законодательно, чтобы было обязательно для ВСЕХ субъектов РФ!!!
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13 час.
Регина Толстоброва
Правильно. так и надо. это дикари, не люди. Зачем сюда приехали.
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8 час.

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