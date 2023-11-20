Массовой высылке мигрантов из России быть? Решение пришло после бунтов

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Какие в сраку это мигранты ? У них в стране разве идёт война ? С чего бы мигрировать . Если не работает у них власть и не может их устроить , то пусть бегут на Запад там за халяву выдают всё и всем . И простите ,почему им выдают гражданство ? А двойного не должно быть у нас вообще и надо по этому поводу принять закон