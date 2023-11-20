Мигрантов предложили высылать из России без права возврата за любое нарушение закона. Соответствующий документ уже готовится в Государственной Думе России.
Массовой высылке мигрантов из России быть? Решение пришло после бунтов
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какие в сраку это мигранты ? У них в стране разве идёт война ? С чего бы мигрировать . Если не работает у них власть и не может их устроить , то пусть бегут на Запад там за халяву выдают всё и всем . И простите ,почему им выдают гражданство ? А двойного не должно быть у нас вообще и надо по этому поводу принять закон
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13 час.
Н
Николай
"...Они побегут в другие регионы, где нет запрета. Эти меры неэффективны..." Так это надо ввести законодательно, чтобы было обязательно для ВСЕХ субъектов РФ!!!
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13 час.
Регина Толстоброва
Правильно. так и надо. это дикари, не люди. Зачем сюда приехали.
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8 час.
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