Татар китабы йортында «Шәхесләребез» дип аталган уникаль китап кунакханәсе ачылды

Татар китабы йортында беренче тапкыр Татар китабы көне билгеләп үтелде. Чара татар китабы тарихына, милли әдәби мираска һәм китап уку мәдәниятенә игътибарны арттыруга багышланды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым