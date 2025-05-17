Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: Sony готовила новые эксклюзивы для PlaySta...

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: Sony готовила новые эксклюзивы для PlayStation Vita, но PlayStation 4 не позволила им выйтиНа фоне большой популярности PlayStation 4 компании всё меньше хотелось поддерживать непопулярную портативную консоль.
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