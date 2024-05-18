Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Курской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ

В Курской области один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с двумя мирными жителями в Курской области, один человек погиб.

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