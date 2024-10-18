Sky News: Стармер, Шольц, Байден и Макрон обсудили помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Берлине обсудили возможность ускорения оказания помощи Украине.
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