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Представители Департамента градостроительной политики проведут два приема граждан по вопросам реновации

Представители Департамента градостроительной политики проведут два приема граждан по вопросам реновации

24 сентября на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации пройдут тематические приемы граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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