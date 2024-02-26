ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить взимаемую с перевозчиков агрегатором плату

Журнал о бизнесе и инвестициях

ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить плату, взимаемую с перевозчиков, раскрыть алгоритмы ценообразования на услуги такси и прописать основания для блокировки водителей и пассажиров, сообщил замглавы антимонопольного регулятора.