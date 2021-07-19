«Спартак» с Кубком Париматч Премьер, списки защищенных перед драфтом «Сиэтла», Хэмилтон выбил Ферстаппена и взял Сильверстоун, слухи про Черчесова и ЦСКА и другие новости утра

1. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив «Химки» (5:1) в заключительном туре. Красно-белые победили во всех трех матчах турнира с общим счетом 13:1.
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