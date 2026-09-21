Когогина лидирует в Набережно-Челнинском округе после обработки 100% протоколов

Кандидат от «Единой России» Альфия Когогина получила 76,74% голосов на выборах в Госдуму по Набережно-Челнинскому одномандатному округу №34 в Татарстане.
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