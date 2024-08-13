В КоАПе появится наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

МВД разработало новый законопроект, который предусматривает введение штрафов или дисквалификации для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом, принятых федеральной межведомственной комиссией.
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