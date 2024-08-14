NYT: совместные учения России и Китая вызвали большое беспокойство в США

Военные учения России и Китая вызвали опасения в Вашингтоне, пишет The New York Times. Как отмечается в публикации, растущее военное взаимодействие Москвы и Пекина «вызывает большие опасения в Вашингтоне».
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