Треть петербуржцев испытывают хроническую усталость из-за работы

Жители Северной столицы, согласно этим показателям, заняли второе место по России. Петербуржцы испытывают переутомление на работе почти каждый день, такими сведениями поделились 34 % (больше трети) опрошенных в исследовании СБЕР ЕАПТЕКА и hh.
Жители Северной столицы, согласно этим показателям, заняли второе место по России. Петербуржцы испытывают переутомление на работе почти каждый день, такими сведениями поделились 34 % (больше трети) опрошенных в исследовании СБЕР ЕАПТЕКА и hh.
Свежие комментарии