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Авторадио

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Аллергологи предупредили о высоком уровне пыльцы в воздухе Москвы

Москва переходит в красную зону цветения, предупредили синоптики и аллергологи. Завтра, 16 июля, в столице прогнозируется высокая активность пыльцы липы, полыни, сорных трав и злаковых растений, сообщается на сатйе MK.

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