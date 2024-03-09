Меган Маркл посетила фестиваль SXSW и рассказала о том, как пережила травлю в сети

Герцогиня Сассекская приняла участие в конференции под названием "Разрушая барьеры, формируя повествования: как женщины лидируют на экране и за его пределами", которая состоялась в Международный женский день в рамках фестиваля SXSW.
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