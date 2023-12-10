В Госдуме объяснили, выгодна ли России победа Трампа на выборах в президенты

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, как победа экс-президента США Дональда Трампа на следующих выборах может повлиять на отношения двух стран.
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