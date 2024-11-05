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Адвокат Пётр Бутов: Процессуальные сроки – очень важный момент, имеющий существенное значение

Адвокат Пётр Бутов: Процессуальные сроки – очень важный момент, имеющий существенное значение

Я, адвокат с 12-летним стажем Пётр Павлович Бутов, веду в «Аргументах недели» авторскую рубрику, где рассказываю о буднях и нюансах своей работы, даю юридические советы и отвечаю на письма и вопросы читателей.

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