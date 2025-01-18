Минниханов поручил обеспечить присвоение фронтовикам звания почетных граждан

Руководителям муниципалитетов Татарстана следует обеспечить принятие на ближайших заседаниях представительных органов решений о наделении фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званиями почетных граждан.
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