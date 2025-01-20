"Три ребёнка, директор школы и два охранника пострадали": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Владимир Рогов рассказал, как обстоят дела на передовой и в приграничных регионах на утро 20 января.По данным председателя Комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, а также сопредседателя Коорсовета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, за минувшую ночь наши системы ПВО перехватили и уничтожили 31 вражеский БПЛА.