Концерт "Просветленная ночь" Арнольда Шенберга и Петра Чайковского под управлением Филиппа Чижевского пройдет в Москве

В Москве состоится уникальное музыкальное мероприятие под названием "Просветленная ночь", которое объединит в себе два шедевра мировой классической музыки: "Просветленную ночь" Арнольда Шенберга и "Серенаду" Петра Ильича Чайковского.
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