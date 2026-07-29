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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ким Клейстерс: «Главная цель Синнера в ближайшие недели – выиграть US Open. Пропуск Монреаля – мудрое решение»

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс высказалась о решении  Янника Синнера пропустить «Мастерс» в Монреале.

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